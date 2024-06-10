ジョジョの奇妙な冒険 9巻セット＋第3部 Vol.1〈初回限定版Blu-ray ...

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商品詳細
「ジョジョの奇妙な冒険〈初回生産限定版Blu-ray〉」第1部\u00262部全9枚＋第3部スターダストクルセイダーズVol.1のみ、全10枚セットです。特典ディスクあり、付録の原画集とマウスパッドあり。1度再生した程度、中には開封のみで再生してないものもあります。
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