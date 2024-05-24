NINTENDO SWITCHとスマブラのカセット



Nintendo Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIALセット[同梱ダウンロード版ソフト引換期限:2019年4月15日まで]



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2021年に購入したもので、現在は当時買った箱はありませんので、Switch本体+JOYstick+HDMIケーブル+充電器+ソフト(カセットのスマブラ)がセットになっています。価格としては、Switch本体+その他の周辺機器が15000円で、ソフトが5千円です。気になることがありましたら、お気軽にコメントにお願いします！