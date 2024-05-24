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NINTENDO SWITCHとスマブラのカセット
商品番号 C25056522495
商品名

NINTENDO SWITCHとスマブラのカセット
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に購入したもので、現在は当時買った箱はありませんので、Switch本体+JOYstick+HDMIケーブル+充電器+ソフト(カセットのスマブラ)がセットになっています。価格としては、Switch本体+その他の周辺機器が15000円で、ソフトが5千円です。気になることがありましたら、お気軽にコメントにお願いします！
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