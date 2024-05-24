NINTENDO SWITCHとスマブラのカセット

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商品詳細
2021年に購入したもので、現在は当時買った箱はありませんので、Switch本体+JOYstick+HDMIケーブル+充電器+ソフト(カセットのスマブラ)がセットになっています。価格としては、Switch本体+その他の周辺機器が15000円で、ソフトが5千円です。気になることがありましたら、お気軽にコメントにお願いします！
http://narcologia.ru/goods/reproduce186755.html
http://narcologia.ru/goods/reflector836564.html
http://narcologia.ru/goods/marshal669780.html
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