ファミコンソフト ロックマン 1～5セット

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商品詳細
ロックマン1～5のセットです。端子クリーニングしニューファミコンで動作確認済です。外観は経年劣化による汚れ、色褪せあります。特に1は変色あります。よろしくお願いいたします。#ロックマン#ファミコンソフト#レトロゲーム
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