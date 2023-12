Amazon.co.jp: 徳永英明 The Best of Glow Live+DVD FC限定盤 ... Amazon.co.jp: 徳永英明 The Best of Glow Live+DVD FC限定盤 ...



徳永英明TheBestofGlowLive+DVD2002年FC限定盤2CD+DVDHTCD-001~2/HTDV-0012002年発表 品番(HTCD-001~2/HTDV-001)FC限定盤 2CD+DVD仕様 帯なし<曲目・内容>(Disc1)1.魂の願い2.輝きながら・・・3.未来飛行4.あなたのために5.ROUGHDIAMOND6.僕のそばに7.最後の言い訳8.RainyBlue(Disc2)1.call2.WednesdayMoon3.恋の行方4.Revolution5.壊れかけのRadio6.君の青7.夢を信じて8.負けるな(DVD)1.I’MFREE・・・2.君のいる場所に僕は生きていく3.まほろば4.負けないでどんな時も<コンディション>ケース・・・微かな擦れありジャケット等・・・良好盤面・・・良好・即購入OK、購入前のコメント不要です。・値下げ交渉は行っておりません。交渉コメントはお控え下さい。・出品発送作業の効率化のため、他の発送方法への変更、同梱取引、それによる値引き、専用ページ作成は行っておりません。