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商品詳細
「ニンテンドー3DSミスティピンク」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS本体とSDカ−ドのみです。充電器、タッチペン、箱、ソフトは付属しません。充電、全ボタン操作、ソフトの読み込みタッチパネルの反応、確認出来ています。 デ−タは初期化してお渡しします。ステックカバーがありませんが問題なく使用できています。細かなキズや塗装はがれが複数あります。写真でご確認の上気にされる方はこ遠慮下さい。即購入OKです。値下げ交渉不可とさせていただきます。中古品にご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reflector377364.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic201612.html
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ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】
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