

ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】 ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】



ニュースリリース : 2011年9月13日 ニュースリリース : 2011年9月13日



任天堂，3DSの新色“ミスティピンク”を10月20日に発売。価格は1万5000円 任天堂，3DSの新色“ミスティピンク”を10月20日に発売。価格は1万5000円



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