新品 NCT ジェヒョン ボイスキーホルダー 草鈍器

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商品詳細
ファンミーティングで発売されたグッズです。今は販売されていないのでレア商品です。即購入⭕️未開封品ですが、初期傷等あるかもしれません。電池交換可能テイルジャニテヨンユウタクンドヨンテンジェヒョンウィンウィンジョンウルーカスマークシャオジュンヘンドリーロンジュンジェノヘチャンジェミンヤンヤンショウタロウソンチャンチョンロチソンNCTUNCT127NCTDREAMWayVNCTDOJAEJUNGgoldenageFACTCheck
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