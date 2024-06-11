同級生 セット 9巻＋小冊子

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中村明日美子・同級生・卒業生ー冬ー・卒業生ー春ー・空と原・O.B.1・O.B.2・blanc#1特装版小冊子付(rings)・blanc#2・homeカバーをかけ暗所保管していました。大切にしていましたが一度人の手に渡っていますので、神経質な方は御遠慮ください。