VINTAGE CHAMPION Lightning

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VINTAGECHAMPIONLightningチャンピオンの教科書的な本です抜けや切り抜きや破れありません素人確認なので見逃してたらご了承下さい2,3回ほど見ただけなので綺麗だと思いますが、端のシミ汚れ等など画像で確認して下さい中古品、中古本にご理解ある方よろしくお願い致します喫煙してません、ペットいません折れないようにプチプチで包んでなるべく丁寧に発送します