Nintendo 3DS LL

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商品詳細
すごく大きい傷はなくパッと見は美品です。ですが、3枚目の写真のタッチペンの部分に削り傷と4枚目の写真の表面に白い傷があります。また表面に写真には映らなかった小さい傷が数箇所あります。初期化済みです。動作も基本的には大丈夫なのですが、見落としがあるかもしれないので購入前に動作含め確認しておきたいことがあればコメント欄にお願いいたします！らくらくメルカリ便にしていますが、ゆうゆうメルカリ便に変えさせて頂くこともあります。どちらかでないとダメなご指定がある場合は教えてください！
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