氷川きよし オリジナル・コレクションVol.01〜03 抜き取りなし　メガジャケ

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氷川きよし多数出品してます。こちらはまとめ買いの方はお値下げ相談可能です。コメントください。プレゼント用のハガキのみありません（対象期間外）他は全部付属しています。CDはPCで一度読み取りのみしています。メガジャケ2枚おつけします。まとめ買いの方優先希望です。氷川きよしオリジナル・コレクション全セットVol.01Vol.02Vol.03メガジャケット付