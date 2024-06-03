武者小路實篤書集 限定出版 32年 画集刊行曾/大版無綴図版28図/限定380部

サイズ：約です。58cm×44cm×厚4cm紙の大きさ52cm×39cm(Q)同封不可/武者小路實篤書集限定出版シリアルナンバー297/昭和32年/武者小路實篤画集刊行曾/大版無綴図版28図/限定380部/目線のチェックです。商品の性質上、写真や文章で掲載した以外の状態不良（ヤケ、シミ、汚れ、書き込み等）が見つかる場合もございます。あらかじめご了承願います。ゆうパック送料無料水曜日土曜日日曜日祝日発送は不可です



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