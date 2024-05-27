キラー7』が発売された日。須田剛一×三上真司！ グラスホッパー ...

須田剛一氏の手がけた「killer7」，Steam版の配信が本日スタート。7 ...

ゲームキューブ唯一のZ指定タイトル『killer7』が当時与えた衝撃とは何 ...