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茶道具　京焼　白井半七造　色絵金彩　鵜飼　蓋置　共箱　V　5901
商品番号 D33667236404
商品名

茶道具　京焼　白井半七造　色絵金彩　鵜飼　蓋置　共箱　V　5901
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 8,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約5.5㎝　幅約5.3㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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