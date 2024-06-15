萬首唐人絶句　全5巻セット

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商品詳細
萬首唐人絶句、全5巻セットです。定価37500円です。経年変化に伴う黄ばみや汚れございます。中身は綺麗だと思います。外箱もついています。古本にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。
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