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大村はま国語教室 全15巻＋別巻 筑摩書房中古初版のものです。自宅保管しており、シミなどはありますが、ほぼ読んでいない状態なので、素人検品ではありますが、破れなどはないようです。※状態は写真でよく確認し、納得のうえでご購入くださったい。※返品などは受けられません。