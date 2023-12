「櫻坂46/2ndTOUR2022\"\"Asyouknow?\"\"TOURFINALat東京ドーム~withYUUKASUGAIGraduationCeremony~〈完全生産限定盤・2枚組〉」Blu-ray盤 櫻坂46/欅坂46定価:¥10000税込高画質なブルーレイ完全生産限定盤、新品未開封品です。未開封ですのでポストカード、シリアルコードも同梱しております。抜き取り無しです。値下げ、取り置きは致しません。コメント不要です。先着順での購入となりますので即購入お願い致します。緩衝材プチプチで梱包し防水対策としてビニール袋に入れて発送致します。外出を控え部屋の消毒も適時行っております。手首消毒し衛生管理に努めて発送作業致します。配送補償付き安心の匿名配送です。購入後の受取評価も急ぎませんので期限内のお時間のあるタイミングで大丈夫です。★封入特典/仕様●2BD●三方背BOX仕様●豪華フォトブックレット●ポストカードセット6枚1セット封入(全46種を6枚ずつ8セットのうち1セット)咲け、櫻坂46。2022年末に開催した東京ドーム公演を映像商品化!2022年9月~11月に開催したアルバムタイトルを冠とした全国ツアー『2ndTOUR2022\"Asyouknow?\"』のツアーファイナル・東京ドーム公演を映像商品化!欅坂46の東京ドーム公演から約3年、櫻坂46としては初めて東京ドーム。そしてキャプテンとしてグループを支えてきた菅井友香のラストステージ。メンバー、グループの色々な感情や表情を映像に収めています。完全生産限定盤には特典映像の他、三方背BOX仕様、豪華フォトブックレットも付属。#櫻坂46#欅坂46#CD・DVD桜坂 サクラ



櫻坂46 2nd TOUR 2022 As you know? 完全生産限定盤 | wic-capital.net



新品BD盤 櫻坂46/2nd TOUR 2022 As you know?-



櫻坂46/ 2nd TOUR 2022 “As you know?” TOUR FINAL at 東京ドーム ...



櫻坂46/2nd TOUR 2022\



新品BD盤 櫻坂46/2nd TOUR 2022 As you know?-



Blu-ray&DVD『2nd TOUR 2022 “As you know?” TOUR FINAL at 東京ドーム ...



新品BD盤 櫻坂46/2nd TOUR 2022 As you know?-



櫻坂46 3rd Blu-ray & DVD『2nd TOUR 2022 “As you know?” TOUR FINAL ...



Blu-ray&DVD『2nd TOUR 2022 “As you know?” TOUR FINAL at 東京ドーム ...



櫻坂46 3rd Blu-ray & DVD『2nd TOUR 2022 “As you know?” TOUR FINAL ...



2nd TOUR 2022“As you know?”」CD/Blu-ray/DVD予約・購入特典が決定 ...



櫻坂46/2nd TOUR 2022\



櫻坂46 2nd TOUR 2022 \



shepherdsvoicemagazine.org - 最安値級価格 櫻坂46/2nd TOUR 2022 ...



櫻坂46の1stアルバム商品概要発表、Blu-rayに初ツアー最終公演や「W ...