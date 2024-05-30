Nintendo new3ds 本体　動作品

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商品詳細
new3dsの本体動作品になります。動作確認済みで初期化も完了しております。下部のみ着せ替えカバーをしております。また、本体に多少の擦り傷がございます。完全美品をお求めの方は購入をお控えください。また、本体のみとなります。
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http://narcologia.ru/goods/scissoring130296.html
http://narcologia.ru/goods/financier542860.html
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