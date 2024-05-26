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PS4本体 CUH-1000A コントローラー付
商品番号 U19206363279
商品名

PS4本体 CUH-1000A コントローラー付
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一式になります付属のHDMIケーブルは純正のものかわかりませんが、使用可能です。
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