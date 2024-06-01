全国療術師協会　教科書　まとめ売り

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バラ売りしません。温熱・刺激療法（総論）温熱・刺戟療法（各論）療術原論電気療法電気療法の実際カイロ手技療法計６冊古い本ですので全体的に状態は良くないです。表紙に破れなどございます。中古品にご理解のない方の購入はお控え下さい。