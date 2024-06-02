ピアノ学習者のためのピアノ・ソルフェージュ(全5巻)

表面にスレ傷等のイタミあります。天地や小口に少し汚れあります。中は書込みありません。レッスンや独学の教材として使えると思いますピアノを弾きながら学ぶ音楽理論の本。ピアノの鍵盤の\"半音・全音\"と\"白鍵・黒鍵\"の仕組みから、5指の型、音程、音階、移調、3部形式の作曲、即興的に付ける伴奏、旋律に対する三声や四声の和声付けをフォークソングや古典曲や独創的な現代曲のメロディーを使って実践します著者:デーヴィッド・クレヨンビュール／フランシス・クラーク／ルイーズ・ゴス訳・解説:中村菊子●１巻長調の5指のパターン短調の5指のパターン完全5度5指のメロディーIIVVの伴奏長調と音階●２巻VVIIによる伴奏3度6度和声的平行調二声・三声の和声における省略三和音二声・三声の和声における完全三和音●３巻長調I、V、VIIを使って5指の型でできたメロディーに伴奏をつけましょう二声・三声の和声における完全三和音と省略三和音二声・三声の和声における省略V7の和音数字付き低音三和音–基本形と転回形平行調の短調(和声的)●４巻長調I,V,VIIによる伴奏三和音~基本形と転回形四声体和声における三和音四声体和声におけるV7の和音二声・三声の和声における三和音とV7の和音平行短調(和声的)●５・６巻三和音四声体和声における三和音二声・三声体和声における三和音四声体和声における七の和音異名同音の長調二声・四声体和声における三和音と属七(V7)の和音四声体和声における三和音の転回七の和音~基本形と転回形二声・四声体和声における七の和音四声体和声~特別な進行平行短調(和声的)メロディーに対する伴奏中村菊子井口愛子氏に師事。1954年慶應義塾大学経済学部卒業。ニューヨークのジュリアード音楽院ピアノ科に入学。1963年に学部、1965年に大学院を卒業。同年ポカ・ラトンのフロリダ州立フロリダ・アトランティック大学ピアノ科教授に就任。同大学とジュリアード音楽院の推薦により米国永住権を得る。1976〜1981年全米音楽指導者協会主催のボードウィン・ジュニア・ピアノ・コンクールのニューヨーク州チャマンを務めた。「バーナム・ピアノ・テクニック」、ジョセフ・レヴィーンの「ピアノ奏法」など多数出版



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ソルフェージュのすすめ / 上田 由利枝