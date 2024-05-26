【美品】New ニンテンドー2ds LL ハイリアの盾エディション

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ニンテンドー2DSのハイリアの盾エディションです。2018年発売当初予約して購入したものになります。当時限定販売だったためもう手に入りません。開封後は保護フィルムを張り付けてから、自宅で５時間ほど使用しました。保護フィルムは貼付けたまま発送します。ACアダプターは元々付属していないため、ご注意ください。SDカードは付いていないため、「ゼルダの伝説時のオカリナ3d」はありません。本体は初期化済みです。保管、持ち運びに使えるケースもおまけで付属させていただきます(画像９，１０枚目)美品ではありますが素人判断ですので気になる方は購入をお控えください。また、すり替え防止のため返品は不可とさせて頂きます。NewNintendo2DSLLHYLIANSHIELDEDITION#ゲーム#本体#ゲーム機本体#Other