PS4 CUH-2200A 動作品

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[中古]プレイステーション４CUH2200AB01動作品初期化済[動作確認内容]電源起動、ディスク出し入れ、設定操作、リモコン＆ゲーム操作(グランツーリスモSPORT他)、市販BD,DVD再生、wifi接続、全て良好です。※仕様上の全ての動作確認は出来ていません。完璧を求める方のご購入は控えて下さい。※保管状態：生活環境下生活環境下での保管ですので生活環境(埃・汚れ・臭い)に敏感な方、神経質な方のご購入は控えて頂けますようお願い致します。※商品状態：中古品/動作確認済み。※商品外観：使用感あり。軽微な傷やスレあり。※出品対象：本体＋下記の付属品一式※クリーニング区分：区分１(プロフィ―ル参照)[商品概要]名称:プレイステーション4色:本体/ジェット・ブラック、ワイヤレスリモコン/ミッドナイト・ブルー型番:CUH-2200AB01発売年:2018年7月2日(本機18年製)システムソフトウェアver.11.00ハードディスク:500GB光学ドライブ(読出専用):BD6倍速、DVD8倍速入出力:USB(USB3.0)×2、AUX×1通信:Ethernet(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T)×1、EEE802.11b/g/n、Bluetooth®4.0電源:AC100-240V,50/60Hz消費電力:最大165W動作環境温度:5℃-35℃AV出力:HDMI出力端子(HDR対応)ハードウェアの取扱説明書https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/manuals外形寸法:約265×39×288mm(幅×高さ×奥行き)質量:約2.1kg付属品:コントローラー、充電USBケーブル、電源コード、HDMIケーブル、モノラルイヤホン、クイック取扱説明書、元箱(緩衝材あり)、おまけ:ゲームソフト“grandtheftautoV(ファイブ)”ディスクのみ価格￥17000送料込み【履歴】10/7出品￥20000(出品期間~11/5)10/15¥1900010/22,29値下