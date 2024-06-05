理学療法士テキスト　バラ売り承ります！

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商品詳細
こちらの商品は理学療法士テキスト23冊です。セットでの購入、バラ売り承ります！【商品一覧】理学療法テキスト内部障害理学療法学第2版代謝・循環¥1,200理学療法テキスト内部障害理学療法学第2版呼吸¥1,200リハビリテーションテキスト統計学¥1,000新・徒手筋力検査法第9版¥3,000わかりやすい薬理学第3版¥1,200カラーで学べる病理学第4版¥1,500理学療法概論テキスト改訂第3版¥2,000神経筋障害理学療法学テキスト中枢神経障害改訂第3版¥2,500図解整形外科学改訂2版¥1,500標準理学療法学日常生活活動学・生活環境学第5版¥2,500運動器障害理学療法テキスト改訂第2版¥2,200義肢装具のチェックポイント第8版¥3,500義姉装具学第4版¥3,000リハビリテーション医学テキスト改訂第4版¥2,500標準理学療法学精神医学第4版¥1,800理学療法学テキストⅨ物理療法第2版¥2,000リハビリテーションビジュアルブック第2版¥1,200図解生理学第2版¥4,000PT・OTのための画像診断マニュアル¥1,200テキストによってはやや傷があったり書き込みがあるものもあります。中には新品に近いような状態のものもあります。コメントしていただければ確認します。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle879766.html
http://narcologia.ru/goods/freshman397056.html
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