未開封★ナップタイム★2個セット ステンレスタンブラー★2023SS 西島隆弘

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★★★週末限定お値下げ中★★★期間限定お値下げです。キャンペーン終了後はお値段上がります。ご覧いただきありがとうございます。お値下げ不可、即購入OKです。コメント・ご購入の前にプロフィールをお読みください。商品説明・プロフ記載事項に同意の上でのご購入とみなさせていただきますので、よろしくお願いいたします。新品未使用未開封ですが、あくまでも自宅保管品の為、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。細かい事が気になる方はご遠慮ください。匿名配送らくらくメルカリ便の宅急便で発送予定です。ーーーーーーーーーーーーーーーNaptime.2023SPRING/SUMMER2023年春夏コレクションタンブラーカラー／BLACK\u0026WHITE2個セット〜以下サイト引用〜▌COMMENT\u2028フラワー柄を全面にプリントしたステンレスタンブラー\u2028冷たい飲み物や温かい飲み物の温度をキープしてくれます\u2028\u2028▌MATERIAL\u2028ステンレス鋼(SUS304)\u2028原産国：中国▌サイズ(cm高さ 12.2直径 8.8\u2028\u2028▌ATTENTION\u2028※電子レンジ:不可\u2028※食器洗浄機:不可\u2028※製品の特性上、一点一点に微妙な違いがございますので、ご了承ください。\u2028※商品によって同サイズ同色等であっても各商品毎に誤差があるため、サイズ表記はあくまでも目安としてご参照ください。\u2028※出来る限り実物と同じ色になるよう努力しておりますが、パソコンモニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございますのでご了承ください。\u2028※商品画像はサンプルのため、色やサイズ、素材の混率等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。#Nsy#Nissy#西島隆弘#naptime#ナップタイムNsyNissyにっしーニッシー西島隆弘Naptimeナップタイムブラック 黒ホワイト 白ステンレスマグステンレスカップステンレスボトルステンレスタンブラー