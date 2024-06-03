パナソニック FZ-1 3DO R.E.A.L リアル ゲーム機本体、付属品

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正常作動確認OK！PANASONICパナソニックFZ-13DOR.E.A.LInteractiveMultiplayerインタラクティブマルチプレーヤー【商品詳細】・型番：FZ-1・付属品：元箱、本体、コントローラー×2個、AVケーブル、取扱説明書のみ。～正常作動確認済み～・トレイの開閉、ゲームの読込、コントローラーの各ボタン、AVケーブル、メモリーユニットの接続等の正常作動確認済み。問題なくお使いいただけます。・箱に保管していたのでキズ等が少なく本体やコントローラーの外観は比較的キレイな方です。取扱説明書は使用感あり。・コンディションにつきましてはあくまでも主観となり個人差がございますので、トラブル防止のためにも、神経質な方や細部まで気になさる方、完璧を求められる方は、ご購入をお控下さい。・質問があればお答え致します。