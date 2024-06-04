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Free! ハイスピード スペシャルコンプリートセット（凛の手紙無し）
商品番号 O77614678940
商品名

Free! ハイスピード スペシャルコンプリートセット（凛の手紙無し）
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊ご注意、「凛の手紙」がありません。商品の状態は以下の通りです。箱の一部に傷みがあり、箱の左上が８ミリほど破れています。原画集の左上に数ミリの当てた部分があります。原画集の中身はきれいです。原画集の巻末特別付録のリレー記念写真ブロマイドは付属しています。絵コンテ集は特に傷みもなく中身もきれいで問題なくお読みいただけると存じます。「凛の手紙」がありません。
http://narcologia.ru/goods/insignificant184682.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi495747.html
http://narcologia.ru/goods/unusable25274.html
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