Line6 デジタルワイヤレスマイクシステム XD-V75L

スタジオ機材として数回テストで使用。屋内使用のみ付属の品は写真に載せているものが全てとなりますので、写真にてご確認ください。発送時は緩衝材で梱包し、段ボールに詰めて発送予定です。使用する分には問題ありません。動作確認済みです。ご不明点があれば、お気軽にコメントいただけると幸いです。【下記詳細説明】こちらは高品位なサウンドと操作の簡易性を両立するフラグシップモデルです。・通信距離90m ・14チャンネルを常時利用可能最大14システム同時使用可 ・Line6マイク・モデリング（EQフィルター・モデリング) ・バックライト付き大型LCDディスプレイ上級設定とモニタリング用 ・5セグメントLEDx3RF強度、バッテリー状況、オーディオ・レベルを常時モニタリング ・頑丈なアルミニウム筐体 ・シグナルの暗号化 ・不要な環境ノイズを除去するダイナミック・フィルター ・レシーバー出力を最適化するゲイン・コントロール ・複数システム運用時にRFマネージメントを行うチャンネル・スキャニング ・複数システムのデイジーチェーンを行うBNCアンテナ出力x2 ・アンテナ接続用BNCアンテナ入力x2 ・ラックマウント・キット同梱 ・スタンダードなTA4ミニXLR入力の採用によりサードパーティ製マイクを統合可能 ・チャンネル選択、バッテリー状況、EQフィルターなどを表示するLCDディスプレイ ・パフォーマンス時の変更を回避するロック・モード ・バッテリー持続時間を延ばせるローパワー・モード ・単一指向性プレミアム・コンデンサー・マイク（LM4-T) ・ディスクリート・クロージング・アタッチメント ・ベルトパック・トランスミッター（V75-BP）LINE6XD-V75LLINE6#LINE6#LINE6XD_V75L種類...マイク