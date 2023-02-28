AYANEO AIR Plus（AMD Ryzen3 7320U）

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。AYANEOAIRPlusAMDRyzen37320UGlacierBlue8GB+128GBWindows11Homeindiegogoにて購入（支援）状態：使用頻度が高くないため出品します。新品未使用ではないですが、使用した感じボタンや中身に不具合はなくsteamとの連携も普通にできました(画像参照)※画像のようなゲームが入ってるわけではなく、各プラットフォームで各自購入したゲームがプレイできるといった一例です。初期化済み、保護フィルム貼り付け済み。中華系ゲーム機ですので初期不良がないという点はよいと思います。
http://narcologia.ru/goods/perforce927565.html
http://narcologia.ru/goods/troupe572311.html
http://narcologia.ru/goods/procurement707833.html
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AYANEO AIR PLUS | 株式会社リンクスインターナショナル
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