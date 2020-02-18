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Mrs. GREEN APPLE エデンの園 初回限定盤
商品番号 M10865601498
商品名

Mrs. GREEN APPLE エデンの園 初回限定盤
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,989 円
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商品詳細

※購入意欲のないいいねはお控えくださいm(__)mEDENnoSONOLiveatYOKOHAMAARENAエデンの園【初回限定盤】【DVD】【内容】DVD+オリジナルスリーブ付き豪華特殊パッケージ、カラー40PのPHOTOBOOK東名阪で約8万人を動員したミセス初のアリーナツアー、「エデンの園」から、横浜アリーナ公演(2019.12.8)を完全収録のDVDです。こちらの初回限定盤にはオリジナルスリーブ付き豪華特殊パッケージ、カラー40PのPHOTOBOOKが同梱してあります。現在は入手困難な大変貴重なお品です(¨̮)DVD1回のみ再生しました。画像の通り角のスレもなく、綺麗な状態で保管してありましたので目に見える傷や汚れはございませんが、あくまでも素人管理です。神経質な方はご遠慮ください。再生確認して出品しております。
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