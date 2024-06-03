美品　油絵木製額縁　日本製　前面アクリル　F4

油絵木製額縁 日本製 前面アクリル F4美品ですサイズ 立て約51.5cm 横43cm作品展に使用のみで 状態は綺麗ですただその後 何年か自宅保管品してました素人目では、確認しずらい やけやシミがあるかも解りませんので ご了承くださいあくまで中古品に、なりますので 細かい部分が気になる方は 購入お控えください以上説明でご理解いただいた上で ご検討ください写真拡大にて 色々ご確認よろしくお願いしますご質問ございましたらお気軽に コメント欄から お願いします。



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