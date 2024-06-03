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美品　油絵木製額縁　日本製　前面アクリル　F4
商品番号 O11755788972
商品名

美品　油絵木製額縁　日本製　前面アクリル　F4
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

油絵木製額縁　日本製　前面アクリル　F4美品ですサイズ　立て約51.5cm　横43cm作品展に使用のみで　状態は綺麗ですただその後　何年か自宅保管品してました素人目では、確認しずらい　やけやシミがあるかも解りませんので　ご了承くださいあくまで中古品に、なりますので　細かい部分が気になる方は　購入お控えください以上説明でご理解いただいた上で　ご検討ください写真拡大にて　色々ご確認よろしくお願いしますご質問ございましたらお気軽に　コメント欄から　お願いします。
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