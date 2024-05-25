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気づき ゲシュタルト・セラピーの実習指導書
商品番号 C46290458596
商品名

気づき ゲシュタルト・セラピーの実習指導書
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

気づきゲシュタルト・セラピーの実習指導書譲り受けたもので詳しいことはわかりません。著ジョン・O・スティーブンス訳岡野嘉宏・多田徹佑・リード恵津社会産業教育研究所出版部
http://narcologia.ru/goods/smear552404.html
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