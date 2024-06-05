【未開封】ポケモンカード海外版3枚リザードンイーブイファイヤーサンダーフリーザー

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未開封の海外版ポケモンカード3枚セットになります。カードの状態につきましては、商品の写真をよくご確認の上ご検討ください。状態について気になる点や追加の画像を希望される場合はお申し付けください。他の出品物とまとめてご購入を希望される場合はコメントにてご要望承ります。梱包は丁寧かつ厳重に取り扱い発送致します。配送はらくらくメルカリ便(ネコポス)にて、発送いたします。すり替え防止の観点から、ご購入後の返品はいたしかねます。