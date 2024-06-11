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ツインファミコン本体　ディスク　SHARP AN-500R
商品番号 J59627554302
商品名

ツインファミコン本体　ディスク　SHARP AN-500R
ブランド名 シャープ
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは動作未確認の為ジャンク品として出品させていただきます。SHARPツインファミコン本体と、任天堂ディスクシステム7枚です。￼＊ツインファミコンについてアダプタ等の付属品はありました。かなり前の物なので、拭いてはみましたが全体的に汚れています。箱などはありません。＊ディスクシステムについて　ディスク自体にはそこまでの汚れは見受けられませんが、紙のケースに汚れが見られます。説明書にも汚れが目立ちます。(茶色い染み等、、)ソフトの種類・スーパーマリオブラザーズ(裏面はバレーボール)・スーパーマリオブラザーズ2(裏面はグーニーズ)・消えたプリンセス・愛戦士ニコル・バブルボブル・キックチャレンジャー　エアフット　野菜の国の足戦士・仮面ライダーBLACK対決シャドームーン(なぜかアップルタウン物語のケースに入っていますか、アップルタウン物語のディスクはありません)自宅整理で出てきた物です。かなり前の物になり、長期保管品、汚れ、動作未確認であることをご了承頂ける方のみお願いいたします。SHARPAN-500R#シャープ#SHARP#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/Sydney143849.html
http://narcologia.ru/goods/encourage967772.html
http://narcologia.ru/goods/update731095.html
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