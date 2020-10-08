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- 古写経 経切 時代は不明 柿渋染めのような茶色の和紙に書 折帖冊子の一部
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商品詳細
古写経 時代は不明です。柿渋染めのような和紙に書かれています。写経体の見本や額に入れてお部屋のインテリアとして飾ると素敵です。#古写経#写経#古美術#古筆#一切経#奈良平安鎌倉#手鑑#目の眼#お宝
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