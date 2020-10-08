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古写経　経切　時代は不明　柿渋染めのような茶色の和紙に書　折帖冊子の一部
商品番号 S95600515684
商品名

古写経　経切　時代は不明　柿渋染めのような茶色の和紙に書　折帖冊子の一部
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古写経　時代は不明です。柿渋染めのような和紙に書かれています。写経体の見本や額に入れてお部屋のインテリアとして飾ると素敵です。#古写経#写経#古美術#古筆#一切経#奈良平安鎌倉#手鑑#目の眼#お宝
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