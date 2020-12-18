シック　エヴァンゲリヲン

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商品詳細
新品未開封ですが、経年劣化でパッケージにダメージがあります。アスカのパッケージは割れています。未開封ですので、動作確認は出来ません。今では手に入らないレア品です。シェービングジェルもついておりますが、かなり昔の品なので使わないでください。schickエヴァエヴァンゲリヲンエヴァンゲリオン
http://narcologia.ru/goods/recycling119714.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle145125.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle932625.html
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