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シック　エヴァンゲリヲン
商品番号 D98686811383
商品名

シック　エヴァンゲリヲン
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封ですが、経年劣化でパッケージにダメージがあります。アスカのパッケージは割れています。未開封ですので、動作確認は出来ません。今では手に入らないレア品です。シェービングジェルもついておりますが、かなり昔の品なので使わないでください。schickエヴァエヴァンゲリヲンエヴァンゲリオン
http://narcologia.ru/goods/recycling119714.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle145125.html
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