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- 【茶道具】陶芸家 豊場惺也作 「火入」黒田陶苑 共箱 木箱 銘あり
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商品詳細
親戚の倉庫で見つけました。とても綺麗な状態の商品だと思います。多角度から写真を撮りましたので、ぜひご覧ください。気に入ってくださった方にお譲りできたら、ありがたいです。よろしくお願いいたします。サイズ縦横約7.5cm高さ約7cm【茶道具】茶碗茶道陶芸家豊場惺也作とよばせいや火入黒田陶苑銀座共箱木箱銘あり刻印あり伝統工芸工芸美術陶器陶芸骨董品アンティーク
http://narcologia.ru/goods/recuperation105621.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei995971.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic961637.html
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