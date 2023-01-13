乃木坂46 birthdaylive バースデーライブ Blu-ray 限定盤

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商品詳細
乃木坂46のBIRTHDAYLIVEBlu-ray1〜6thのセットとなります。【商品内容】○１styearbirthdayliveBD通常盤定価7,836○2ndyearbirthdaylive完全生産限定盤定価16,478○3rdyearbirthdaylive完全生産限定盤定価28,336○4thyearbirthdaylive完全生産限定盤定価30,250○5thyearbirthdaylive完全生産限定盤定価30,690○6thyearbirthdaylive完全生産限定盤定価31,790○真夏の全国ツアー2017FINAL!INTOKYODOME(完全生産限定盤)定価13,420○真夏の全国ツアー2015予習DVD【非売品】真夏の全国ツアー2015はDVD、それ以外はBlu-rayになります。特典すべて揃っています。それぞれ一回ずつ再生しており、ほぼ美品です。即購入可。許容範囲の値引き交渉可。購入検討お願いします。
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