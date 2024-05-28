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- 大法輪 昭和39年7・8・9月号 3冊セット 古書 昭和レトロ 創価学会
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商品詳細
★大法輪閣★○大法輪 昭和39年7月号 第31巻 第7号昭和39年7月1日 発行・法灯の戦い・僧院の笑話・明治神宮・靖国神社参拝記○大法輪 昭和39年8月号 第31巻 第8号昭和39年8月1日 発行・創価学会が狙うもの・『世紀の遺書』から戦犯者の魂の記録12篇○大法輪 昭和39年9月号 第31巻 第9号昭和39年9月1日 発行・地獄と極楽・鍼・灸の体験3篇・座談会・掛値なしの創価学会 学生はこう見るの3冊セットです。古い本なのでヤケ・シミ・汚れ・ヨレ・細かなキズ・イタミなどの経年劣化あります！！ご購入宜しくお願い致しますm(__)m#大法輪#創価学会#仏教 #仏法
http://narcologia.ru/goods/reflector70864.html
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