YAMAHA ピアノ用椅子

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商品詳細
YAMAHAの椅子です。高さ調整可能です。脚に滑り止めを貼っています。もうひとつ椅子があったので、あまり使ってはいないのですが、座面に細かな傷はあると思います。６枚目の写真のように脚を外して発送しますが、座面裏側に組立方法も記載してあり、簡単に組み立て可能です。中古品になります。その旨をご理解いただける方のみ、ご購入をお願いいたします。※大きいので、梱包に少しお時間いただくかもしれません。アクセサリー・パーツ···椅子
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