小児科診療指針エッセンス

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素人保管ですのでご了承くださいませ。状態は写真の通りです。とても綺麗な状態です。裁断もしておりません。プチプチの緩衝材で包んだ後、袋に入れて発送いたします。ご理解いただける方のみ、ご購入よろしくお願い致します。