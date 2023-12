「社会理論と社会構造」ロバート・K・マートン

ロバート・K・マートン「社会理論と社会構造」訳者森東吾、森好夫、金沢実、中島竜太郎1972年みすず書房発行経年による多少のやけ、シミなどがありますが、新刊として約50年前に購入したものとして、比較的状態は良いと思います。箱は色褪せが目立ちますが、本編に破れなどはなく、通読に支障はありません。



