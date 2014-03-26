【錆び無し】PHOENIXWAN 初期版 IIDXコントローラー ★バネ選択可

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GAMO2DAOコンです。ビートマニアBMS用。正常動作いたします。ずっと使っていないので売ります！発送もなるべく早く行います！購入時52,800円★ボタン三和ボタンですLEDの色は以下のとおりカスタムしてます青鍵→青白鍵→白E1～E4→赤★スイッチD2MV-01-1C3(0.49N)今や廃盤になってしまった人気のオムロンスイッチです（CastHour以前のアーケードデフォルトスイッチです）E1～E4はDAOスイッチです★バネ20gor50gからどちらかを選択してください換装して送ります★同梱物購入時のもののうち、緩衝材以外は揃っています・元箱・本体・説明書・音と同期させるためのケーブル類写真のもので全てです★状態など写真を見て頂けるとよいかと思います！・真ん中メッシュはサビなし（ちょっと貴重かも。配送中に錆びる可能性は無くはないですが。湿度を低くして本体を立てて保管すると良さそうですよ）・皿の上のシール割れ。プレイに影響はありません。というかすぐ浮いてくるので裏蓋にずっと収納していました・皿擦れ。液体シリコン製なのでどうしても擦れます。プレイに影響はありません・現行版と比べてプレステコントローラー端子がデフォルトでついています・2年くらいほぼ使っていません・元箱あり緩衝材なし(配送時に詰め物をして保護します)・簡易清掃済中古品の為、ご理解のある方の購入をお願いいたします！