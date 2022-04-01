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商品詳細
「学習まんが世界の歴史全巻セット」山川出版社定価:￥18326小学館版 学習漫画全17巻の全巻セットです。箱付き外箱や帯に少し傷がありますが、内側に書き込みや汚れはありません。中古品でありますが、全く開いていない巻もあり、綺麗な状態です。受験が終わりましたので、是非読んでいただける方にお譲りしたいです。#山川出版社#本#歴史／世界史
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