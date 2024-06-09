☆ひょ 長野県文学全集 1-10巻 / 郷土出版社

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商品詳細
他にも2000冊ほど出品中＝【#そるてぃ書店】目次＝#写真2枚目以降毎度ありがとうございます。古本につき読書用とお考え下さい。この他にも小説、思想書、人文書、エンタメ、SF、ミステリ、古雑誌など出品しております。#二千二十三零五【内容紹介】泉鏡花 前田青邨 幸田露伴久米正雄 徳冨蘆花 正岡子規ほか多数#昔の日本文学#信州#そるてぃ書店#長野県の本#正岡子規#徳冨蘆花#日本文学#郷土史
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