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NINTENDO 3DS LL 限定版スーパーファミコンエディション
商品番号 T23475666988
商品名

NINTENDO 3DS LL 限定版スーパーファミコンエディション
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 21,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定版ニンテンドーnew3dsll本体スーパーファミコンエディションです。充電アダプタと未使用のNFCリーダー/ライター(電池付き)もお付けします。本体裏面のシートを剥がさず上から本体カバー付けていたので、本体に確認できる傷はありません。本体カバー、画面保護シートを付けておりますので、不要な方はコメントいただければ外してお送りいたします。箱は捨ててしまったので、本体と電源アダプターをプチプチに包んでお送りします。お値下げ交渉はお控えください。即購入いただいて構いません。
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