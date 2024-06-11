クライヴ・ブリテン　微笑みの開拓者　翻訳

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商品詳細
CliveBrittainTheSmilingPioneerロビン・オークリー 訳／合田直弘一般社団法人日本競走馬協会2016年ペブルス、ジュピターアイランド、ユーザーフレンドリー、サイエダティ、ルソー、ウォーサンなどを管理した英国の調教師クライヴ・ブリテンの伝記。324頁カバー若干のすれきずありますが、きれいな状態です
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