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クライヴ・ブリテン　微笑みの開拓者　翻訳
商品番号 H15198286351
商品名

クライヴ・ブリテン　微笑みの開拓者　翻訳
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CliveBrittainTheSmilingPioneerロビン・オークリー　訳／合田直弘一般社団法人日本競走馬協会2016年ペブルス、ジュピターアイランド、ユーザーフレンドリー、サイエダティ、ルソー、ウォーサンなどを管理した英国の調教師クライヴ・ブリテンの伝記。324頁カバー若干のすれきずありますが、きれいな状態です
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