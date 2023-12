TOUHOU 16g / syrup 16g TOUHOU 16g / syrup 16g



東方アレンジですがsyrup16のオマージュな一枚。メディア:プリントCD-R 東方系同人音楽CD。01 空 / ごりら公園少女綺想曲 ~ Capriccio02 幻想 (not of this world) / Retractableハルトマンの妖怪少女ラストリモート無間の鐘 ~ Infinite Nightmare03 water / activity万年置き傘にご注意を04 Silent Disaster / tomo1 (Cold Sleep Girlfriend)幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble天空の花の都05 逃走 / 玖 (天狗ノ舞)千年幻想郷 ~ History of the Moon06 休日 / activity少女が見た日本の原風景