和田誠 白い嘘 五七五交遊録 話の特集句会

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商品詳細
新聞での告知がなければ知ることもなかったでしょう、ひっそりと出版された和田誠句集「白い嘘」。過ぎし日々を振り返って詠む「五七五交遊録」。ご自身が雑誌全体に関わり続けた「話の特集」の仲間たちとの句会交遊録。どの本も静かな佇まいと微笑みで季節の気配を残しながら綴られた本たち。発送はゆうパケットプラスの予定です、郵便局持ち込みでの発送となりますので平日のみの対応となります。
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