ファイアーエムブレム無双 風花雪月 TREASURE BOX

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「ファイアーエムブレム無双風花雪月」TREASUREBOX定価:￥16,720#ゲーム#アクション#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch●セット内容・『ファイアーエムブレム無双風花雪月』ゲームソフト・キャラクター設定イラスト集・テーブルクロス（フォドラの地図）※未開封・アクリルフィギュア（5種）※未開封・キャラクターポストカードセット・楽天ブックス購入特典アクリルキーホルダー※未開封《商品詳細》・ソフトは数回遊びました。・TREASUREBOXは日の当たらない場所で保管しており、アクリルフィギュア、テーブルクロスは未開封のままです。・イラスト集は一度読みました。・ポストカードセットは中身確認のため一度開封しております。《梱包》・水濡れ対策・ダンボールに入れてメルカリ便にて発送《購入に関して》・即購入可・セット内容のバラ売り不可・ソフトのみ購入は希望額を提示してご相談ください