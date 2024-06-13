

New ニンテンドー3DS ブラック【メーカー生産終了】



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ニンテンドー3DS - Wikipedia



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ニンテンドー3DSシリーズ｜任天堂



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任天堂 ニンテンドー3DS LL ブルーXブラック【メーカー生産終了】



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ニンテンドー3DS使用品です。箱や説明書はありません。正常に動作します。（写真4枚目）大切に使っていたので目立った傷や損傷はありません。上面ディスプレイ、下面ディスプレイも綺麗です。下面ディスプレイには保護フィルムが貼ったままになってます。（写真6〜10枚目）を確認してください。内容物は下記の3点です。☑️ニンテンドー3DS本体（写真2枚目）☑️ニンテンドー3DS用ACアダプター（写真2枚目）☑️ニンテンドー3DS専用タッチペン（本体に取り付け。写真5枚目）☑️SDカード2Gbytes（本体に取り付け）おまけ☑️DS、3DS用ゲームソフト4本（動作確認済み）（写真3枚目）プチプチに包んでダンボールで送ります。⚠️ご注意⛔️使用品ですので気になる方は購入をお控えください。⛔️箱や説明書はありません。⛔️すり替え防止の為、購入後のキャンセル返品はお断りしていますのでご理解いただける方のみお願いいたします。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS